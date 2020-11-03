Из белорусских вузов уже отчислено 138 человек

В медуниверситете студенты требуют отменить приказы об отчислениях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этой осенью в белорусских вузах проходит волна отчислений.

По информации на 3 ноября, отчислено уже 138 человек. Также известно, что с начала сентября уволено 15 преподавателей, 10 из них - за последнюю неделю, сообщает БелаПАН.

Больше всего преподавателей уволено в Минском государственном лингвистическом университете, где они поддержали забастовку студентов. За последние дни из вуза уволили трех преподавателей, плюс еще трое уволились сами из солидарности. Доцент Наталья Дулина была задержана 30 октября недалеко от университета и арестована на 14 суток.

По словам одного из преподавателей, сотрудники вуза передали обращение к ректору вернуть уволенных преподавателей и студентов. Его подписало около 70 преподавателей.

В Белорусском государственном медицинском университете студенты и преподаватели активно защищают друг друга, пишут петиции к руководству с требованием отменить приказы об отчислениях и выходят на акции солидарности.

Студенты Белорусского государственного университета культуры и искусств предложили студентам и преподавателям Белорусской государственной академии искусств объединиться и создать Общекультурное студенческое объединение. В этих вузах также прошли массовые отчисления студентов.

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