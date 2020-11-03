Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 ноября 2020 года: 929 новых случаев COVID-19 и 3 смерти за сутки

За все время в Беларуси провели 2 547 858 тестов. Кстати, белорусские экспресс-тесты на коронавирус уже продают в аптеках страны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Она опубликована в телеграм-канале.

На 3 ноября в стране зарегистрировано 101 329 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 929 новых случаев. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 87 985 пациентов (+585 за сутки).

«За время распространения коронавирусной инфекции скончались 992 человека. А за последние сутки умерли 3 пациента. Те же, кто не смог победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве. В ведомстве также рассказали, что обновили карантинный список стран, в которых регистрируются случаи коронавируса.

За все время в Беларуси провели 2 547 858 тестов. Кстати, белорусские экспресс-тесты на коронавирус уже продают в аптеках страны.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на брифинге в Женеве, заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в ближайшие месяцы будет очень тяжелой.

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После этого он начал проявляться очень часто во многих странах (подробности).