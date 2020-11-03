Видеофакт. Минчанин выпил литр водки и напал на охранника Белтелерадиокомпании

Минчанин был задержан и доставлен в Первомайское РУВД Минска для дальнейших разбирательств Фото: Архив "КП"

С 1 на 2 ноября, около часа ночи, работник спецбатальона департамента охраны МВД пошел на осмотр охраняемого здания Белтелерадиокомпании. Мимо проходил мужчина и внезапно к нему направился. Подойдя к охраннику, он ударил его кулаком в грудь.

Минчанин был задержан и доставлен в Первомайское РУВД Минска для дальнейших разбирательств. Со слов 31-летнего мужчины, перед походом по Минску он выпил литр водки, и его состояние опьянения послужило причиной хулиганства.

Силовиками дана правовая оценка деятельности задержанного. Возбуждено уголовное дело за насилие, примененное к сотруднику ОВД.

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