Октябрь 2020-го в Беларуси стал самым теплым за последние 75 лет

Октябрь выдался на редкость теплым! Фото: Ирина КАЛИНИНА

Погода снова бьет рекорды: минувший октябрь стал самым теплым с 1945 года.

- Средняя по Беларуси температура воздуха за прошедший месяц составила +10,5, что выше климатической нормы на 3,8 градуса. До этого самым теплым был октябрь 1967-го со средней температурой воздуха +9,7, - цитирует БелТА синоптиков Белгидромета.

Самые большие отклонения от климатической нормы были в Гомельской области.

Наиболее теплыми стали первая и третья декады октября (выше нормы на 5,4 и 4,6 градуса соответственно). Во вторую декаду было на 1,4 градуса теплее.

Ночные температуры колебались от +5 до +10 градусов. Минимальная температура воздуха зарегистрирована на станции Езерище 21 октября - там было -2,7.

В самые теплые сутки воздух прогревался выше 15 градусов, а в Бресте 4 октября и вовсе было по-летнему тепло: + 24,4 градуса.

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