В Беларуси временно закрылись сразу 12 магазинов сети OZ. Угадаете причину?

В сети OZ временно закрылись сразу 12 магазинов Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси временно закрылись сразу 12 магазинов сети OZ. Причина - предписание «О постановлении работы торгового объекта». О причинах и сроках, когда возобновится работа магазинов, в сети пока не говорят, но отмечают, что делают все возможное для того, чтобы уже в ближайшие сроки все было восстановлено.

- Мы искренне сожалеем о тех неудобствах, которые возникли у наших клиентов в связи с данной ситуацией. На данный момент мы стараемся сделать все возможное, чтобы как можно скорее восстановить работу наших магазинов. Мы ценим каждого из вас и благодарим за понимание, - написано в сообщении на сайте OZ.by.

В компании также отметили, что все вопросы, которые связаны с самовывозом заказанных товаров из перечисленных магазинов, решаются с клиентами в индивидуальном порядке. Или же можно оформить доставку в любой другой пункт самовывоза или оформить доставку курьером.

На сегодняшний день не работают магазины OZ по следующим адресам:

Минск: проспект Независимости, 13; проспект Дзержинского, 19 и 122; улица Могилевская, 5б; улица Притыцкого, 97; Логойский тракт, 37; улица Руссиянова, 4; проспект Победителей, 3.

В Гродно не работает магазин, который находится по адресу улица Советская, 18, в Могилеве - улица Ленинская, 85, в Бобруйске - улица Октябрьская, 151б, в Пинске - улица Ленина, 28.

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