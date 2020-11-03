На «Гродно Азот» подтвердили, что на предприятии есть трудности с комплектацией рабочих. Фото: БелТА

Один из работников «Гродно Азот», который вступил в стачку, рассказал, что на предприятии существуют трудности с комплектацией рабочих в самых опасных цехах. И добавил, что работников не хватает. Об этом сообщает агентство Sputnik.by.

Оператор дистанционного пункта управления цеха «Аммиак-3» Владимир Журавко на данный момент находится на больничном, но он успел написать заявление о вступлении в стачку.

- Уже неделю на предприятии «Гродно Азот» в самых сложных взрыво- и пожароопасных цехах работают полностью неукомплектованные смены. В данные цеха для работы призывают людей , которые там не работали по пять, а то и двенадцать лет. Они приступают к выполнению своих обязанностей без сдачи каких-либо экзаменов и проверки соответствующих знаний, - отметил Журавко.

Также сотрудник предприятия в своем видеообращении отметил, что скорее всего его уволят.

В администрации «Гродно Азот» прокомментировали слова Журавко.

- Да, мы сообщаем о том, что существуют определенный проблемы с комплектацией смех цехов «Аммиак-3» и «Карбамид-4». И в первую очередь она связана с тем, что очень многие работники заболели коронавирусом, некоторые уволились по собственному желанию, или же вступили в стачку и отказались выполнять свои обязанности, - заявили на предприятии.

И добавили, что все те сотрудники, которые замещают отсутствующих, квалифицированы и имеют опыт работы.

Напомним, что 26 октября на предприятии «Гродно Азот» около сотни сотрудников приняли участие в забастовке. Они собрались на проходной и отказывались принимать смену. После забастовки стало известно, что с предприятия были уволены 12 рабочих.

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