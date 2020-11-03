Сборная России по художественной гимнастике не приедет на международный турнир в Минск

Российские гимнастики не примут участие в международном турнире, который состоится в Минске

Сборная России по художественной гимнастике не приедет в Минск на международный турнир, который состоится в белорусской столице с 5 по 9 ноября. Причина проста – отсутствие билетов на транспорт. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова агентству РИА-Новости.

- Мы не едем в Минск просто по тому, что нет ни одного билета ни туда, ни, соответственно, обратно, - заявила Винер-Усманова.

К слову, российские гимнастки были среди участниц.

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