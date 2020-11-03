Александр Лукашенко 3 ноября подписал указы о присвоении воинских званий главе КГБ, ГПК и министру обороны

Лукашенко подписал указы о присвоении воинских званий. Фото: БелТА

Александр Лукашенко во вторник, 3 ноября, подписал указы о присвоении воинских званий главе КГБ Ивану Тертерю, главе Государственного пограничного комитета Анатолию Лаппо и министру обороны Беларуси Виктору Хренину. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Хренику, Тертелю и Лаппо было присвоено очередное звание генерал-лейтенанта.

Напомним, что 30 октября Лукашенко вручил генеральские погоны экс-главе МВД Юрию Караеву, помощнику президента по городу Минску Александру Барсукову, новому главе МВД Ивану Кубракову. Погоны генерал-майора милиции достались Михаилу Грибу.

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