«Я не считаю, что своей работой сделала что-то плохое для народа»: Наталья Кочанова встретилась со студентами БГУ 3 ноября

Кочанова встретилась со студентами БГУ. Фото: БелТА

Глава Совета Республики Наталья Кочанова во вторник, 3 ноября, приехала в Белорусский государственный университет, чтобы встретиться со студентами. К слову, сами учащиеся рассказали о том, что изначально данная встреча анонсировалась как разговор с ректором вуза, и только в самом ее начале стало известно, что будет присутствовать Кочанова.

Во время разговора со студентами глава Совета Республики отметила, что она встречалась с экс-кандидатами в президенты Беларуси Андреем Дмитриевым и Светланой Тихановской.

- Да, я со всеми ними встречалась еще задолго до выборов. И я прекрасно понимала, кто и что представляет из себя. Чтобы занимать должность президента страны, мало лишь красиво говорить. Президентом страны должен быть сильный политик. Все из-за того, что та Беларусь, которая есть у нас, не имеет своих ресурсов, - приводит слова Кочановой портал tut.by.

Она также порассуждала на вечную тему, о том, как белорусский народ будет жить дальше. И отметила, что главное политическое достижение, которое есть – социально-ориентированное государство.

- Вот я всегда говорю: вы же все знаете, что есть люди удобны, а есть и неудобные. Но все это – наши люди. И как нам с ними работать? Так, как мы работали всегда. И я ничего не вижу в этом не вижу. Вы думаете, что в день президентских выборов, 9 августа, не было людей, которые думают по-другому? Естественно они были. И я встречалась именно с такими людьми в Пинске, Лиде и Барановичах. Главное, что всегда мы делали и то политическое достижение, которое есть у нас – социальное-ориентированное государство. Мы всегда поддерживали людей, и эта поддержка останется, - заявила Кочанова.

Она добавила, что если у кого-то есть другое мнение, то они имеют на это право.

- Я хочу сказать, что как бы вам нравилась или, наоборот, не нравилась власть, но сегодня именно она у власти. И я один из ее представителей. И, знаете, я не считаю, что прожила свою жизнь и своей работой сделала что-то плохое для белорусского народа, - подчеркнула глава Совета Республики.

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