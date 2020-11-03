Наталья Кочанова о насилии: Это все ложь. Ни одного факта зафиксировано не было

Кочанова заявила, что не было установлено ни одного факта насилия. Фото: БелТА

Глава Совета Республики Наталья Кочанова во вторник, 3 ноября, провела встречу со студентами БГУ. Она высказалась о насилии со стороны силовиков в отношении людей.

- Все это, хочу сказать я вам, неправда. Ничего подобного не было. Ребята, послушайте, все то, что вы читаете в интрернетах… Скажу вам, что когда я только услышала об изнасилованиях, про разрывы маток, и когда все это услышал Лукашенко, то сказал, что нужно разобраться во всем жесточайшим образом. И я хочу вам заявить официально, что поговорила на этот счет и с Караником (экс-министр здравоохранения – Ред.), и с Пиневичем (исполняющий обязанности министра здравоохранения – Ред.) и с Богдан (замминистра здравоохранения – Ред.). Ну нет ни одного факта изнасилования или разрыва матки. Ничего из подобного зафиксировано не было, - привел слова Кочановой портал tut.by.

И добавила, что если студенты не верят ей, то в следующий раз она может пригласить на встречу министра здравоохранения. Она также заявила, что никто и никого на насиловал палками. По словам Кочановой, это ложь.

Глава Совета Республики обратилась к студентам и сказала, что перед ними власть ни в чем не виновата.

- Власть сумела создать для вас все условия для обучения. Когда мама около 75 лет назад осталась сиротой и ела лебеду, для нас главным было – вас накормить. Сейчас моей маме 89 лет и когда она начинает говорить о том, что никогда бы не подумала, что увидит перед смертью войну – это очень страшно. И я сделаю все возможное, чтобы достучаться до вас, - подчеркнула Кочанова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я не считаю, что своей работой сделала что-то плохое для народа»: О чем говорила Наталья Кочанова на встрече со студентами БГУ 3 ноября.

На встрече Качанова говорила о том, как все будут жить дальше и о том, что главное политическое достижение Беларуси – социально-ориентированное государство. (подробности)