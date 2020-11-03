«Белпочта» выплатит белорусам пенсии досрочно в преддверии 7 ноября

Белорусам выплатят пенсии досрочно в преддверии 7 ноября Фото: Инна КОРСАК

В преддверии 7 ноября «Белпочта» выплатит белорусам пенсии досрочно. С графиком досрочной выплаты пенсий в регионах можно ознакомиться на официальном сайте организации.

На сайте предупредили о том, что в субботу, 7 ноября, будут работать только дежурные отделения связи.

С тем, как будут работать почтовые отделения, можно узнать в контакт-центре, позвонив по номеру 154. В субботу, 7 ноября, звонки будут приниматься с 9 до 17 часов. С понедельника по пятницу контактный центр работает с 9 до 20 часов.

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