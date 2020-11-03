Посол Беларуси в Аргентине Астапенко был снят с должности и лишен дипломатического ранга

Астапенко был снят с должности и лишен дипломатического ранга. Фото: МИД

Посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко был снят с должности и лишен дипломатического ранга. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал во вторник, 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Причина, по которой Астапенко был лишен дипранга – несовместимый поступок, во время нахождения на службе.

Напомним, что Владимир Астапенко подал в отставку еще 23 сентября – в день инаугурации Лукашенко.

В свой последний рабочий день, 30 октября, Астапенко записал видеообращение около посольства в Буэнос-Айресе. Он заявил, что «обязательно придет время, когда бело-красно-белый флаг будет развиваться над всеми посольствами Беларуси в мире».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посол Беларуси в Словакии: На одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который никогда не числился в смутьянах.

Дипломат выступил в поддержку белорусов, вышедших на мирные протесты. (подробности)