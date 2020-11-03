Литва прекратила потребление электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС

Литва, после ввода первого энергоблока БелАЭС в энергосистему, прекратила поставки из Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» уже писала о том, что во вторник, 3 ноября, в общую энергосистему был включен первый энергоблок БелАЭС в Островце. Как только появилась данная информация, в Литве заявили о прекращении потребления электроэнергии из Беларуси. Об этом сообщает издание Delfi.lt.

- В центре управления системами компании Litgrid во вторник, 3 ноября, были зафиксированы данные о том, что БелАЭС в Островце начала вырабатывать первую электроэнергию. Именно по этой причине с 11.38 была установлена нулевая проходимость для коммерческого потока электроэнергии из Беларуси, - написано в пресс-релизе компании Litgrid.

Напомним, что еще в начале сентября страны Балтии единодушно приняли решение о том, что отказываются покупать электроэнергию в Беларуси после запуска АЭС.

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