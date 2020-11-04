Под Миорами легковушка сбила насмерть велосипедиста в жилете, который ехал по встречке

Велосипедист был в световозвращающем жилете и ехал по встречке. Фото: ГАИ Витебск.

Смертельное ДТП произошло на территории Миорского района вечером во вторник, 3 ноября. Об этом БелТА проинформировали в пресс-службе ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Наезд на велосипедиста произошел на трассе направлением Полоцк - Миоры - Браслав около 18.25 часов.

- Недалеко от деревни Хотьково, на Миорщине, водитель легкового авто совершил наезд на 44-летнего велосипедиста. От полученных травм тот скончался на месте аварии, - пояснили правоохранители.

Водитель легковушки сказал, что поздно заметил на трассе велосипед. Фото: ГАИ Витебск.

Уточняется, что погибший велосипедист был в световозвращающем жилете. А водитель рассказал, что поздно заметил велосипед, который ехал по встречной полосе, и не смог избежать наезда.

По факту ДТП проводится проверка.

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