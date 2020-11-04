Из-за вспышки вируса в одной из принимающих команд отменили кубок Президентского спортивного клуба

Соревнования юниоров по хоккею отменили из-за рекомендаций по минимизации рисков распространения вирусных инфекций. Фото: pixabay.com.

О том, что в Беларуси отменено очередное спортсоревнование - кубок Президентского спортивного клуба, сообщила пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Состязания международного турнира по хоккею с шайбой среди юниорских сборных были запланированы на 5 - 7 ноября, но не состоятся из-за вспышки вируса в одной из принимающих команд. Какая именно инфекция «вывела из строя» одну из сборных, не уточняется.

- Решение об отмене кубка Президентского спортклуба 2020 года было принято для исполнения рекомендация органов Минздрава по минимизации распространения инфекции и для обеспечения безопасности здоровья участников, - уточняется в сообщении федерации.

Напомним, в единственном турнире с участием белорусских сборных во время предстоящей международной паузы должны были сразиться команды Беларуси (U-18) и Беларуси (U-17), России (U-17) и России (U-16).

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