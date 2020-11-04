«Схватил за воротник, два раза ударил в подбородок»: В Каменецком районе сельчанин напал на начальника районной ГАИ

Сельчанин избил начальника районного ГАИ и порвал ему форму. Фотоиллюстрация. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Инцидент с нападением на правоохранителя произошел на территории Каменецкого района еще в середине октября, но проинформировала об этом пресс-служба УВД Брестского облисполкома 3 ноября.

Сообщается, что 18 октября в ГАИ поступило сообщение от граждан о нетрезвом водителе. По вызову в деревню Ратайчицы выбыл с коллегой начальник районной ГАИ.

Когда милиционеры приехали на место, машину они увидели в одном из сельских дворов. Рядом с «Фольксвагеном» стоял водитель, который визуально был нетрезвым.

- Когда сотрудники попытались задержать сельчанина, за него заступились знакомые. Один из сельчан, так же нетрезвый, вступил в конфликт с милиционером, выхватил у него телефон, выбросив его за забор. Затем он напал на начальника ГАИ, схватил за воротник, дважды ударил по подбородку, повредил форму и оторвал погон. Нападавшего удалось задержать, - рассказали в пресс-службе.

В отношении задержанного сельчанина возбуждено уголовное дело, ранее он уже был судим за хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видеофакт. Минчанин выпил литр водки и напал на охранника Белтелерадиокомпании.

Силовиками дана правовая оценка действиям задержанного. Возбуждено уголовное дело за насилие, примененное к сотруднику ОВД (подробности).

Начальник милиции про ядро протеста в Бресте: «Люди, привыкшие торговать польским ширпотребом, и студенты».

О протестных акциях в Бресте рассказал начальник УВД Брестской области, генерал-майор милиции Александр Астрейко (подробности).

Под Миорами легковушка сбила насмерть велосипедиста в жилете, который ехал по встречке.

ГАИ разбирается в обстоятельствах смертельной аварии (подробности).