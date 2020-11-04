Лавров - о поддержке Россией Лукашенко и о том, почему Тихановская объявлена в розыск

Лавров: Россия сделала ставку не на политика, а на белорусский народ и белорусское государство. Фото: Reuters.

О российско-белорусских отношениях Лавров рассказал в рамках большого интервью «Коммерсанту».

Вопрос о Беларуси Сергею Лаврову журналист задал в нескольких частях, перечислив, что, по его мнению: отсутствуют признаки того, что Лукашенко нацелен на реальную реформу конституции; Россия отказывается от контактов с белорусской оппозицией и в перспективе «поставила не на того».

Лавров подчеркнул, что он не соглашается с названными утверждениями.

- Не могу согласиться с такой постановкой вопроса - во всех его частях, - заметил глава МИД России.

Далее, говоря о конституционной реформе в Беларуси, Лавров заявил, что ее объемы и глубину изменений должны решать только сами белорусы.

- Если подготовленные предложения, утвержденные Всебелорусским народным собранием, одобрят на всенародном референдуме (который, как я понимаю, планируется провести), то так и должно быть. И это третье дело, будет ли отвечать ожиданиям внешних наблюдателей их глубина, - пояснил дипломат.

Далее Лавров прокомментировал, что в целом в вопросе конституционной реформы Россия поддерживает инициативу Лукашенко. Прежде всего потому, что благодаря реформе может быть создана «крайне востребованная сейчас» площадка для общенационального диалога.

- Белорусские власти декларируют свое стремление вовлечь в сбор предложений по поправкам в Конституцию широкие слои населения, это важно. И разумеется, в это никто не должен вмешиваться, ни Россия, ни другие государства, - уточнил Лавров.

Объяснил журналисту российский министр и причины того, что Светлана Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск.

- Это чисто правовой вопрос, выполнение Россией обязательств согласно Договору стран - участниц СНГ (от 10 декабря 2010 года). Светлана Тихановская была добавлена в Межгосударственный информационный банк на основании запроса белорусской стороны, - уточнил глава МИД России.

Не оставил без комментария представитель российской дипломатии и вопрос о том, «на кого ставит Россия» в белорусском кризисе.

- На братский нам белорусский народ, белорусское государство - нашего союзника и стратегического партнера. Если народ Беларуси сделал свой выбор, то мы обязаны и будем его уважать. Это же президент Путин подчеркнул и в своем поздравительном послании в адрес Лукашенко, - констатировал Лавров.

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