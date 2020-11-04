В Медвежьем Логу двухлетний ребенок упал в пруд, он в реанимации

В Гомельской области ребенок упал в декоративный пруд. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Двухлетний малыш оказался в реанимации после прогулки во дворе у родственников, к которым семья приехала в гости на выходные. Это произошло в поселке Медвежий Лог Гомельской области. Во дворе домовладения был декоративный пруд. Родители на небольшое время оставили ребенка без присмотра, и тот оказался в воде. Это произошло в минувшие выходные, врачи до сих пор борются за его жизнь, сообщили в Гомельской областной организации ОСВОД.

Еще один ребенок пострадал в парковой зоне города Ельска. Трехлетний малыш катался на велосипеде около водоема и вместе с велосипедом упал в воду. Ребенок чудом остался жив - глубина водоема более двух метров. Велосипед удалось достать только вечером того же дня.

- Несмотря на то, что купальный сезон закончился, люди все еще приходят к воде отдохнуть и прогуляться. Нужно помнить, что сейчас берега водоемов особенно скользкие, влажные. Взрослые должны быть сами предельно осторожны и пристально следить за детьми, - напомнили в ОСВОДе.

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