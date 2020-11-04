Качанова сказала, что оппозиция обещала прекратить акции, если будет пересчет голосов. В штабе Бабарико это опровергли

В штабе Бабарико опровергли заявление Качановой о том, что с ней выходили на связь для ультиматума. Фото: sb.by.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что 3 ноября, встречаясь со студентами БГУ, Наталья Качанова, глава Совета Республики, подняла политическую тему, опровергала факты насилия силовиков над задержанными на протестах.

Во время встречи со студентами политик также рассказала о якобы существовавшей своеобразной ультимативной договоренности между белорусскими властями и оппозицией, пишет tut.by.

По словам Кочановой, на нее вышли «определенные люди» из штаба Бабарико и «всех остальных», которые заявили, что прекратят «эти акции», если будут пересчитаны голоса (проголосовавших на выборах. - Ред.). Такой ультиматум Качанова озвучила Лукашенко:

- Президент согласился, сказал, что «однозначно, пересчитываем». Однако на следующий вечер эти люди сказали, что это уже не актуально, - рассказала Качанова студентам.

Эти заявления позже опровергли в штабе Бабарико, заявив, что с Качановой не разговаривали и не звонили ей ни до, ни после выборов.

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