«Разогревал еду – вспыхнул газ». В Новополоцке горела фура, водителю обожгло почти половину тела [ВИДЕО]

Водитель хотел разогреть себе ужин, обгорел и сжег фуру. Фото: МЧС.

Водитель грузового автомобиля «Рено-Премиум» оказался на больничной койке после того, как попытался разогреть еду в кабине своего автомобиля, чтобы поужинать. Мужчина воспользовался плиткой с газовым баллоном. Газ вспыхнул, автомобиль загорелся.

Машина в это время находилась на стоянке около проходной завода РУП «Новополоцкий завод белково-витаминных концентратов». Пожар заметил сторож из расположенной рядом организации, он и вызвал спасателей.

Когда прибыло подразделение МЧС, кабина горела открытым пламенем, огонь перекинулся уже и на тент прицепа.

-Спасатели локализовали пожар за считаные минуты. Огнем уничтожена кабина, поврежден тент прицепа. Пострадавший водитель госпитализирован, у него обожжено 40 процентов тела – руки, ноги, лицо, туловище, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Предполагаемая причина возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.