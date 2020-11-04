В БГУИР родители студентов поставили ректорату условия, грозятся не платить за учебу

Родители студентов готовы не платить за учебу, если студентов и преподавателей продолжат преследовать. Фото: Надежда БУТОВИЧ

После событий связанных с протестными акциями, родители студентов БГУИР составили коллективное обращение и грозят ректору неоплатой учебы студентов-платников.

Родительская «петиция» связана с угрозами отчислений для студентов, несоблюдением прав и свобод, увольнением сотрудников из числа преподавательского состава.

В обращении родители студентов пишут, что их дети поступили в БГУИР, так как университет является ведущим вузом страны, и они рассчитывали на гарантированно высокие технологии обучения и большие перспективы для выпускников. Но в поствыборный период все изменилось:

- Сегодня же мы видим преследование студентов и преподавателей за их гражданскую позицию, незаконные задержания студентов на территории университета и в учебных корпусах неизвестными в масках, увольнение лучших специалистов, препятствие свободному передвижению, - перечисляется в обращении.

Далее, как плательщики «немалых денег за учебу» родители выдвинули требования к ректорату, чтобы были прекращены увольнения преподавателей, созданы безопасные условия для учебы, прекращено преследований студентов.

- Некоторые студенты готовы забрать документы из БГУИР, думают над переездом в другую стану. Мы не будем оплачивать обучение своих детей, если руководство вуза не обеспечит качественный образовательный процесс, - заявили родители.

Так как очередной срок оплаты за обучение наступает 15 ноября, родители потребовали письменный ответ от ректора до 13 ноября. Они готовы использовать и иные законные средства, чтобы были отменены приказы об увольнении преподавателей. А также настроены требовать смену руководства БГУИР.

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