В Белоозерске поймали 20-летнего хакера, у него нашли 56 тысяч долларов

20-летний хакер получил доход более 50 тысяч долларов.Фото: кадр из видео МВД.

На видео, снятом сотрудниками милиции, молодой человек выкладывает на полу аккуратные дорожки из 100-долларовых купюр.

- Здесь более 50 тысяч долларов, - отвечает он на вопрос сотрудника, сколько здесь денег.

Юноша попал в поле зрения оперативников управления по противодействию киберпреступности УВД Брестчины - он распространял вредоносное программное обеспечение. С помощью программ он получал конфиденциальную информацию - логины, пароли, данные банковских карт, сведения о компьютерном оборудовании.

- 20-летний житель Белоозерска использовал добытые сведения для доступа от имени владельцев к их аккаунтам и последующего хищения денег с использованием компьютерной техники. Чтобы обналичить электронные финансы, применял современные инструменты цифровой коммерции, в том числе счета в онлайн-играх, криптокошельки и онлайн-обменники, - рассказал ВРИОД начальника УПК УВД Брестского облисполкома Александр Рингевич.

Следствию предстоит дать правовую оценку действиям белоозерского хакера.

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