Епископ Кособуцкий ответил на слово Лукашенко о Кондрусевиче: Это политическая игра и не более

Епископ Кособуцкий заявил, что слова Лукашенко это плевок в Костел. Фото: catholic.by.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что Лукашенко встречался с православным митрополитом Вениамином, с которым обсуждал главу католиков Тадеуша Кондрусевича, говорил о том, что он ездит в Польшу, чтобы получать указания, как «разрушать Беларусь».

Речь на этой встрече епископ Кособуцкий в своем Фейсбуке назвал подготовленной идеологами и политтехнологами. А слова в адрес Кондрусевича - «клеветой и оскорблениями», заявив, что комментировать их не имеет смысла, так как уже неоднократно говорил об этом.

- Этот фейк представляет собой ничем не обоснованную ложь, которая не выдерживает никакой критики. Это политическая игра и не более, - уверен иерарх.

По словам Кособуцкого, дело зарубежных священников, служащих в Беларуси, было во все времена темой шантажа и давления на католическую церковь. Он напомнил, что Святой престол выступает против насилия, пыток, репрессий, издевательств, увольнений, преследований и т. д. А еще призывает к единству и солидарности, бытию одним народом и нацией, поддержке друг друга.

- А все это в нашей стране сегодня считается чем-то плохим. Поэтому надо было плюнуть в Католическую церковь и облить ее грязью. Запугать, анонсировать очередной шаг по преследованию, - уверен католический епископ.

Кроме того, он прокомментировал, почему 3 ноября вместе с послами шести стран апостольский нунций вручил Лукашенко верительные грамоты.

- Все делается по протоколу дипломатии. У Беларуси и Ватикана есть дипотношения, и нунций, как и каждый посол страны, вручает грамоты тому, кто совершает реальную власть в стране. Такие официальные церемонии проходят несколько раз в год, - констатировал Кособуцкий.

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