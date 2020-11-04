В Речице парень прикинулся девушкой, чтобы утешить друга после любовной драмы, а сам выманивал у него деньги

Парень думал, что познакомился с девушкой в сети, а на самом деле его "разводил" приятель. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

18-летний парень из Речицы обратился в милицию, когда заподозрил, что его обманывает друг. Правоохранители провели проверку, и оказалось, что подозрения молодого человека вполне обоснованны.

В январе молодой человек расстался с девушкой. Он сильно переживал разрыв и рассказал об этом товарищу. Друг же предложил ему познакомиться с хорошей девушкой, с которой он сам якобы когда-то встречался и дал ссылку на ее станицу в социальной сети. Молодой человек написал девушке, они начали общаться. Время от времени девушка просила у него небольшие суммы денег, чтобы решить какие-то проблемы, и молодой человек помогал ей. Встречи же в реале по разным причинам постоянно срывались. Так продолжалось почти девять месяцев, пока парень, перечислив виртуальной знакомой очередную «матпомощь», не обратил внимание на то, что в чеке отобразились данные его друга.

Оказалось, все это время от имени девушки общался с ним и выпрашивал деньги именно друг, который специально для этого создал фейковую страницу в Инстаграме. Всего друг выманил у парня около 600 рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

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