«Сгорело все и наша кошка»: Жена минского врача-анестезиолога, которого ждет суд за акцию солидарности, рассказала о еще одном несчастье

Пожар произошел в многоэтажке Минска на улице Волохова. Фото: соцсети.

Серьезный пожар в минской многоэтажке произошел днем во вторник, 3 ноября. На улице Волоха, 29 вспыхнула и практически полностью выгорела квартира, причем когда дома были и хозяева с ребенком. Подробности сообщил ресурс Blizko.by.

Выяснилось, что сгоревшая квартира принадлежит семье минского врача-анестезиолога Евгения Полойко, в ней он проживает с женой и двумя детьми. На прошлой неделе мужчину задержали, когда он стоял в цепи солидарности медиков у РНПЦ «Кардиология». Суд над врачом назначен на 5 ноября. А за пару дней до него семью постигло еще одно несчастье.

- Муж пришел во вторник с ночного дежурства, и мы вместе поехали в суд ознакомиться с материалами административного дела, по которому предстоит разбирательство. Когда вернулись, решили лечь спасть, он устал после работы, я восстанавливаюсь после перенесенного коронавируса. В квартире был старший сын, он сидел за компьютером, младший ребенок был в детском саду. Ребенок сказал, что был в туалете, а когда вышел, увидел, что все в дыму. Он прибежал с криком: «Мама, мы горим!» Огнем была объята детская комната, мы вызвали МЧС и выбежали на улицу, - рассказала обстоятельства пожара Юлия Полойко.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, но спасти почти ничего не успели: сгорели окна, мебель вещи. Предварительная причина пожара - неполадки с проводкой.

- Самое страшное, что в пожаре сгорела и наша кошка. После пожара муж повез ее в ветклинику, но спасти ее не смогли, - делится минчанка.

Сейчас семья очень нуждается в помощи неравнодушных людей. Юлия говорит, что они не просят о бесплатной помощи, но надеются, что есть фирмы, готовые установить стеклопакеты со скидкой на установку.

- Конечно, нам нужна помощь. Нам нужно думать, как привести квартиру в порядок - очистить ее от гари, купить новую мебель, поделилась женщина.

Если вы готовы помочь семье Полойко, напишите об этом Юлии в Facebook.

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