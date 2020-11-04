Могилевчанина с БЧБ-флагом, которого жестко снимали с моста омоновцы, осудили на 8 суток

Алексея Беляева сняли с моста и осудили за несанкционированный пикет. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Ранее «Комсомолка» писала и публиковала видео жесткого задержания в Могилеве мужчины с БЧБ-флагом. В субботу, 31 октября, 26-летнего могилевчанина омоновцы жестко сняли с моста и внесли за руки и за ноги в скорую. Пресс-служба МВД сообщала, что горожанин грозился спрыгнуть с моста, а еще совершил «несанкционированный пикет».

В среду, 4 октября, стало известно, что мужчину признали виновным в нарушении закона о массовых мероприятиях и осудили на 8 суток. Такую информацию опубликовал лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники проинформировали, что они пытались попасть на суд 26-летнего Алексея Беляева, но в канцелярии ответили, что материалов дела нет и в расписании судебного процесса не было.

Мать задержанного Алексея Беляева считает, что никакой попытки суицида в поступке ее сына не было, написал tut.by. Женщина рассказала, что ее сын выходил на протестные мирные акции в начале сентября, когда прочитал в интернете, что силовики избивали девушек. После чего был задержан на работе и арестован на 8 суток. На следующий день после освобождения он был снова задержан, когда с сестрой и племянницей ехал в такси на благотворительное мероприятие.

- На работе после задержаний на Алексея было оказано давление, ему угрожали увольнением, - рассказала мама могилевчанина.

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