В Гродно мужчина в балаклаве поджег дверь опорного пункта милиции

Мужчина в балаклаве поджег опорный пункт охраны порядка. Фото: кадр из видео МВД.

Инцидент с поджогом в Гродно: мужчина облил горючей жидкостью двери опорного пункта охраны правопорядка и поджег. Это случилось 3 ноября около 14.45, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Момент совершения поджога попал на камеры наблюдения. На видео человек в черной балаклаве подходит к двери, достает из пакета бутылку с жидкостью, обливает двери, потом уходит, со стороны, куда он плеснул жидкость, возникает отсвет, похожий на пламя. На заднем плане видно, что мимо проходят люди, но они не реагируют на происходящее.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что преступление совершил 41-летний местный житель. Он задержан, Гродненским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси. Окончательная квалификация его действиям будет дана по результатам расследования, - сообщает Следственный комитет.

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