Кабмин Латвии утвердил отказ от импорта из России электроэнергии с Белорусской АЭС

У Латвии есть только одно электрическое соединение с третьими странами. Это латвийско-российское межсетевое соединение Фото: Павел МАРТИНЧИК

3 ноября Кабинет министров Латвии на заседании утвердил изменения в правила торговли и использования электроэнергии. Теперь Россия должна будет подтверждать, что поступающая в Латвию электроэнергия не производилась на Белорусской АЭС, сообщила пресс-служба Латвийского правительства.

Доказательства происхождения оператор системы передачи электроэнергии может запросить у компетентных органов российской стороны.

У Латвии есть только одно электрическое соединение с третьими странами. Это латвийско-российское межсетевое соединение. Помимо нового регламента в силу вступает постановление Кабинета министров, которое было утверждено 25 августа 2020 года. Им предусматривается приостановка торговли электроэнергией с РБ при вводе в эксплуатацию БелАЭС.

«На практике новые правила означают, что электроэнергия из Республики Беларусь не будет импортироваться в Латвию транзитом через Россию», - разъяснили в пресс-службе латвийского правительства.

3 ноября в объединенную энергосистему Беларуси включен первый энергоблок БелАЭС.

В 2021 году планируется ввод блока в эксплуатацию на 100%-ную мощность. Предполагается, что второй энергоблок будет выведен на полную мощность в 2022 году.