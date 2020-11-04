После массовых протестов Польша приостановила процедуру введения запрета на аборты

В Польше методом уличных протестов добились того, чтобы власти пошли на уступки в деле запрета абортов. Фото: Надежда ПАВЛЮЧИК

- В этот момент продолжается определенная дискуссия, и хорошо, чтобы в этой трудной ситуации, которая пробуждает много эмоций, дать себе немного времени на диалог и выработку нового положения, - заявил в эфире TVN24 начальник канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчык.

Напомним, Конституционный трибунал в Польше предложил запретить аборты, связанные с тяжелой и неизлечимой патологией плода, а это абсолютное большинство всех абортов в стране, более 95%. Изменение должно было вступить в силу в понедельник, 2 ноября, но документ так и не был опубликован.

После заявления трибунала насчет запрета абортов в Польше вспыхнули массовые протесты. Многотысячные манифестации проходили в Варшаве, Кракове, Гданьске и других городах страны, нередко они заканчивались задержаниями и применением силы со стороны полиции.

Насчет протестов и запрета на аборты высказывался президент Польши Анджей Дуда. После «разговоров со множеством женщин» он предложил компромиссный проект, который будет рассматривать Сейм. Президент предлагает оставить неизлечимые болезни плода легальной причиной для аборта. Кроме этого, по существующим в Польше законам, аборт можно сделать еще в двух случаях: если матери угрожает смерть или если беременность наступила вследствие изнасилования.