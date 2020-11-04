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Милиция не нашла оснований, чтобы проверить, почему несовершеннолетнему Николаю Лукашенко доверили автомат Калашникова

Могилевский активист просил правоохранительные органы дать оценку этому факту, но ему отказали
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Несовершеннолетний Николай Лукашенко несколько раз попал на фото и видео с предметом, похожим на боевое оружие - автомат Калашникова. Фото: Пул Первого.

Несовершеннолетний Николай Лукашенко несколько раз попал на фото и видео с предметом, похожим на боевое оружие - автомат Калашникова. Фото: Пул Первого.

Могилевский активист Александр Хамратов получил ответ из прокуратуры на свое обращение. В числе прочего Хамратов просил дать правовую оценку тому факту, что несовершеннолетний Николай Лукашенко получил боевое оружие (автомат Калашникова) и находился с ним в общественном месте - на территории Дворца Независимости во время одного из маршей протеста.

Напомним, 23 августа появилось видео, на котором Александр Лукашенко и его сын Николай выходили из вертолета с автоматами в руках. Тогда же официальный телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал фото совещания у Александра Лукашенко, на котором присутствовал его сын Николай. На фото видно, что на столе перед подростком лежит АКС-74У.

Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему обеспокоил многих белорусов.

Хамратов получил ответ на свое обращение 3 ноября, пишет Могилев Онлайн. Прокуратура перенаправила его обращение в УВД Могилевского облисполкома. Заместитель начальника УВД Владимир Рыжанков сообщил активисту, что «поводов и оснований для проверки не имеется, так как отсутствуют достаточные данные, указывающие на признаки преступления».

Напомним, в Беларуси приобретать оружие имеют право граждане, достигшие 18 лет, получившие в органах внутренних дел разрешение на приобретение конкретного вида и типа оружия.

Активисту ответили, что оснований для разбирательства, почему у подростка в руках было боевое оружие, нет. Фото: Могилев Онлайн.

Активисту ответили, что оснований для разбирательства, почему у подростка в руках было боевое оружие, нет. Фото: Могилев Онлайн.

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