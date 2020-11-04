Лилия Власова: В тюрьме впервые увидела квинтэссенцию человеческих страданий: слезы, злость, безысходность, отчаяние, раскаяние и агрессию

Она думала, что допросят и отпустят, до тех пор, пока в кабинет не вошёл заместитель начальника управления ДФР и сказал следователю: бери подписки о неразглашении. Фото: Фото: телеграм-канал КС

Член Координационного совета, юрист и медиатор Лилия Власова дала большое интервью ресурсу tut.by. Не так давно мы писали, что сперва ее задержали, продержали в неволе полтора месяца, после чего выпустили и даже сняли все обвинения.

Про свое задержание Лилия Владимировна говорит, что до конца не верила, что задержат. Беседа начиналась мирно и спокойно. Она думала, что допросят и отпустят, до тех пор, пока в кабинет не вошел заместитель начальника управления и сказал следователю: бери подписки о неразглашении. Тогда она поняла, что домой сегодня не вернется. «Задержание - это стресс, но впереди меня ждали более серьезные испытания», - говорит юрист.

Далее она рассказывает о всех ужасах заключения, что пришлось ей пережить. Ее привезли на Окрестина, где поместили в «накопитель», это была маленькая грязная камера, в которой стояло несколько железных кроватей, туалет-яма и умывальник. Там ее продержали с четырех часов ночи до 10 часов утра с момента задержания, то есть почти сутки, она ничего не ела. Несколько раз юрист теряла сознание. Видела осмотр «избитых и неизбитых». Также ей запомнилась шутка конвоира. В одну из ночей ее с сокамерницами три раза будили, чтобы перевести в другие камеры. Власова спросила, «Куда мы идем?» «На расстрел!», - ответил ей тот.

Лилия Владимировна говорит, что в тюрьме впервые увидела квинтэссенцию человеческих страданий: слезы, злость, безысходность, отчаяние, раскаяние и агрессию. «Тяжелое состояние сокамерниц заставляло переключаться со своей беды на чужую. Я старалась отвлечь их разговорами, всегда держала под рукой лекарства, так как случались истерики и даже драки», - рассказывает юрист. И указывает, что в стране несовершенная законодательная система. Наказания слишком суровые за нетяжкие преступления.