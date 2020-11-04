«Предлагал шоколад и конфеты». В Гродно поймали педофила

В Гродно поймали мужчину, который заманивал детей к себе домой шоколадками и конфетами и занимался с ними сексом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

26-летнего жителя Гродно задержала милиция. Молодого мужчину подозревают в том, что он вступал в половую связь с малолетними.

Мужчина знакомился с детьми на улице недалеко от того места, где он сам проживает. Прежде чем познакомиться с ребенком, он тщательно отслеживал и анализировал его передвижения, чтобы случайно не встретиться с родителями несовершеннолетнего. Познакомившись с детьми, мужчина предлагал им шоколад и конфеты, уговаривал зайти к нему в гости.

- Милиция располагает информацией о нескольких сексуальных контактах как минимум с одним ребенком мужского пола, - сообщает отдел информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

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