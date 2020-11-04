Отец четверых детей облапошивал желающих купить авто и все деньги тратил на себя

Мужчина давал объявления о продаже дешевых авто, брал задаток и исчезал. Обманул как минимум 25 человек. Фото: кадр из видео МВД.

В Минском районе поймали мошенника. Мужчина зарабатывал на желающих купить автомобиль подешевле. Он размещал в сети объявление о продаже машины и просил за авто вдвое меньшую стоимость, чем в среднем можно найти на рынке.

Разумеется, на заманчивые предложения клевали многие. Мужчина объяснял, что сразу показать авто не может, потому что он находится в одном городе, а выставленная на продажу машина - в другом. Люди соглашались перечислить ему задаток - сумму в 100 - 150 рублей - за то, чтобы он «заморозил» объявление, пока они не посмотрят машину и не примут решение, стоит ли ее покупать. Взяв такой задаток с нескольких человек, мужчина удалял объявление, выбрасывал сим-карту и использовал другую. Как правило, сим-карты разных операторов были оформлены на подставных лиц.

Вышли на мошенника сыщики из Гомеля, сообщает пресс-служба МВД. Свою схему он применял с весны. Уже известно о 25 пострадавших от его действий.

-У задержанного четверо детей, но все деньги он тратил исключительно на себя, - отметили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вот что делают интернет-площадки объявлений, чтобы помешать мошенникам (ПОДРОБНОСТИ).