В Березе мужчину раздавил автомобиль, который он ремонтировал

Мужчина погиб, когда ремонтировал автомобиль. Фото: Следственный комитет.

Тело мужчины нашли на придомовой территории в городе Береза (Брестская область). Это произошло днем 2 ноября, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

Погибшему мужчине было 44 года. Следственно-оперативная группа установила, что мужчина в тот день занимался ремонтом автомобиля. Он поднял машину при помощи домкрата и начал ремонтировать подвеску. Во время ремонта автомобиль упал с домкрата и придавил мужчину. Тот получил серьезные травмы и скончался на месте.

- Следователи проводят проверку по факту гибели человека, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СК.

Похожий случай произошел в августе в Дрогичинском районе. 16-летний парень занялся починкой отцовского автомобиля. Машину подняли на домкрат, но в какой-то момент она съехала и придавила молодого человека. Родители пытались спасти юношу, но он скончался.