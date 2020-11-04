«Подумала, что это двойник, либо это какой-то розыгрыш». Лилия Власова рассказала подробности о встрече с Лукашенко в СИЗО

Власова рассказывает, что заключённые говорили и о прекращении насилия, и об освобождении политзаключенных. Фото: t.me/pul_1

В большом интервью tut.by член Координационного совета, юрист и медиатор Лилия Власова рассказала, как они встречались с Лукашенко. Про некоторые факты мы не так давно писали.

10 октября в 6.30 утра в камеру к Власовой вошел конвоир и сказал: «Власова, одеться по сезону и на выход». Она поинтересовалась, куда они поедут. Он ответил, что на следственные действия. Отказываться нельзя. Власову привезли в КГБ, посадили в кабинет с охранником и попросили ждать адвоката. К полудню ее завели в зал с людьми. Среди них она увидела своих знакомых: Виктора Бабарико, Максима Знака и Илью Салея. Ее усадили рядом с Виктором Бабарико, который пошутил: «Кощунственно, конечно, звучит, но я рад вас видеть». Власова тоже была рада его видеть живым. Когда вошел Лукашенко, то Власова вначале подумала, что это двойник, либо это какой-то розыгрыш. Она не могла поверить, чтобы он пришел к арестованным.

Юрист отмечает, что трактование разговора как «политический диалог» нужно сразу отмести. Ведь равноценного диалога с людьми, находящимися в тюрьме, априори не может быть. «Мы сидим грязные, измученные тюремным содержанием, ошарашенные происходящим, совершенно не готовые к серьезному разговору. По-моему, цель встречи была показать, что хоть какой-то диалог с оппозицией начат», - говорит Власова. А в конце встречи Лукашенко пообещал всем, что следующий раз встреча пройдет во Дворце Независимости и там продолжится этот разговор. Конституционные изменения обсуждались отрывчато. Виктор Бабарико говорил, что должна быть частная собственность, реальное разделение власти и хорошо бы вернуться в Конституции 1994 года, Лукашенко возразил по поводу отношения частной собственности в экономике, но при этом отметил, что сам он больше баллотироваться в президенты не собирается, а президентство ограничит двумя сроками. Также он говорил, что нужно пережить этот сложный период, принять новую Конституцию, разрешить создавать партии и провести выборы.

Власова рассказывает, что заключенные говорили и о прекращении насилия, и об освобождении политзаключенных. Но у Лукашенко глубокие убеждения, что действия силовиков адекватны. Он уверен в том, что это ответная реакция на угрозу со стороны протестующих. Примерами он назвал «нападение» Тихановского на милиционера и «блокаду» избирательных участков, будто бы люди «блокировали» избиркомы. Ему начали было объяснять, что избиратели хотели узнать итоги выборов, которые не обнародовали, но у Лукашенко на этот счет своя версия.

На вопрос, по ее мнению, владеет ли Лукашенко информацией о ситуации в стране, Власова ответила: «И да, и нет». К примеру, он им показывал фотографию марша, который прошел 23 августа, где якобы собралось несколько тысяч человек. «Но, - говорит юрист, - это не так, в этот день в марше участвовало больше ста пятидесяти тысяч человек. По некоторым вопросам его дезинформируют. С другой стороны, надо сказать, что уголовные дела каждого участника встречи он персонально комментировал».

«Я задала вопрос Лукашенко: «Я никогда не занималась политикой, пришла в Координационный совет как переговорщик и медиатор, пробыла там 12 дней, за что вы меня посадили?» В ответ услышала: «Вот бы и занималась своей медиацией, куда ты полезла?»