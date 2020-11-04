В школах Гродно вводят масочный режим. Что будет, если забыл маску дома?

В гродненских школах введут обязательное ношение масок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гродненские родительские чаты гудят: с 9 ноября в школах вводится обязательный масочный режим. Обязательное ношение масок коснется учащихся с 14 лет. Для тех школьников, кто младше 14, ношение маски остается на усмотрение родителей.

Получается, после осенних каникул подростка без маски не пустят в школу и он будет вынужден прогулять уроки? Информацию проверил «Вечерний Гродно».

- Если учащийся пришел в школу без маски, на занятия его пустят, но будут настоятельно рекомендовать родителям обеспечить ребенка надлежащим количеством масок, - объяснила изданию главный государственный санитарный врач Гродно и Гродненского района Янина Шерендо.

Главврач объяснила, что подразумевается под «надлежащим количеством» масок. Рассчитывая, сколько масок нужно дать ребенку с собой в школу, нужно помнить о том, что меняют маски каждые два часа. Если маски многоразовые, у школьника должен быть отдельный пакет для использованных масок. Дома их нужно постирать с хозяйственным мылом, высушить и прогладить.

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