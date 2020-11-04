Юрий Караев в Гродно напомнил о неотвратимости наказания

Юрий Караев получает удостоверение помощника президента, инспектора по Гродненской области. Фото: БЕЛТА.

Юрия Караева, бывшего министра внутренних дел Беларуси, представили 4 ноября в Гродненском облисполкоме в новом качестве. Как мы уже сообщали, он назначен помощником президента, инспектором по Гродненской области.

- В первую очередь необходимо ближе узнать людей, кадры. Еще одна задача - помочь в координации усилий, в том числе и в правоохранительном блоке, для преодоления негативных последствий происходящего в обществе. Необходимо сосредоточиться на разъяснении людям тех последствий, которые могли бы наступить в результате беспорядков, - цитирует БелТА Юрия Караева.

Новый инспектор по Гродненской области подчеркнул, что важно объяснить про неотвратимость наказания людям, переходящим определенную черту, и отметил, что обстановка в регионе стабилизировалась.

Ранее в регион был направлен еще один бывший министр - Владимир Караник, который возглавлял Министерство здравоохранения, стал губернатором Гродненской области.