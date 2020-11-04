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Видеофакт. МВД: Задержали мужчину, который за 43 рубля размахивал БЧБ-флагом на остановке

А еще перед своей акцией протеста он выпивал
Сергей Диндиков
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Протестующий устроил пикет на остановке

Протестующий устроил пикет на остановке

Фото: Архив "КП"

3 ноября 37-летний житель Гродно активно выражал политическую позицию на остановке «Колбасино». Он стоял и размахивал БЧБ-флагом, сообщает официальный телеграм-канал МВД.

Для разбирательства мужчину был доставлен милицией в Октябрьский РОВД. Он рассказал, что вышел на протест за вознаграждение в 43 рубля. Деньги и флаг ему дал его знакомый. Сам он не придерживается каких-либо политических взглядов.

Милиционерам также удалось выяснить, что перед пикетом протестующий выпивал.

В отношении горожанина правоохранительные органы составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и за то, что он находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

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Силовиками дана правовая оценка деятельности задержанного. Возбуждено уголовное дело за насилие, примененное к сотруднику ОВД (подробности).

ЧП