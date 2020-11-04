«Не хотела, чтобы вызвал врача». В Браславском районе женщина выпила что-то из бутылки и умерла на следующий день

Женщина выпила жидкость из бутылки с надписью "Уксусная кислота" и умерла на следующий день. Фото: Следственный комитет.

2 ноября 50-летняя женщина, жительница Браславского района, выпила жидкость, которая была в бутылке из-под уксусной кислоты. Что это была за жидкость, пока не установлено.

Женщине стало плохо. Как рассказал ее сожитель сотрудникам правоохранительных органов, он оказал ей первую помощь и предложил вызвать врача, но женщина отказалась. На следующий день мужчина обнаружил ее мертвой.

Бутылку изъяли, назначены соответствующие экспертизы. По факту гибели женщины правоохранительные органы проводят проверку, рассказали в Следственном комитете.

Похожий случай произошел недавно в Верхнедвинском районе. Мужчина нашел на свалке пятилитровую бутылку с неизвестной жидкостью. Жидкость пахала спиртом, поэтому они с супругой выпили какое-то ее количество. Оба умерли.