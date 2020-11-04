МИД Литвы вновь направил ноту протеста Беларуси. На этот раз из-за пуска БелАЭС

МИД Литвы вручил очередную ноту протеста Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерство иностранных дел Литвы направило очередную ноту протеста Беларуси. На этот раз данное действие было связано с пуском БелАЭС в Островце. В Вильнюсе по-прежнему уверены в том, что атомная станция является небезопасной. Об этом сообщили на сайте МИД Литвы.

- Литва полностью осуждает безответственные действия Беларуси, которые лишь увеличивают и ядерную, и экологическую угрозы не только для самой Беларуси и Литвы, но также и для всей Европы, - написано в ноте протеста.

В Вильнюсе вновь призвали Минск остановить ввод электростанции в эксплуатацию до тех пор, пока не будут соблюдены все стандарты ядерной и экологической безопасности.

Напомним, что во вторник, 3 ноября, в энергосистему Беларуси был включен первый энергоблок БелАЭС. В этот же день Литва заявила о том, что прекращает потребление электроэнергии из Беларуси.

Еще в начале сентября страны Балтии единодушно заявили об отказе покупать электроэнергию в Беларуси после запуска АЭС в Островце.

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А такое категоричное решение, по мнению главы Минэнерго, только простимулирует Беларусь на создание в республике производств на электричестве. (подробности)