Евросоюз 4 ноября предварительно согласовал санкции против 14 белорусских чиновников, а также Лукашенко

Евросоюз предварительно согласовал санкции против 14 белорусских чиновников и Лукашенко. Фото: pixabay.com

В Европейском союзе в среду, 4 ноября, удалось предварительно согласовать санкции против 14 белорусских чиновников, а также Александра Лукашенко. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Главы МИД 27 стран-членов ЕС одобрили новый черный список. В него входят представители белорусской власти и президент Александр Лукашенко, - рассказал агентству один из источников.

И добавил, что данное решение уже в ближайшие дни будет утверждено Советом Европейского союза в официальном журнале ЕС. Именно после этого, по словам посла, оно вступит в силу.

Напомним, что 2 октября ЕС ввел санкции в отношении сразу 40 белорусских чиновников, которые причастны к фальсификации выборов и нарушению прав человека.

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