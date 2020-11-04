Кого впервые в Беларуси сфотографировали при свете дня? Белку-летягу! Смотрите, какая хорошенькая!

Увидеть этого зверька днём - редкая удача! Да и ночью тоже - он краснокнижный. Фото: кадр из видео АПБ.

В Беларуси белка-летяга впервые попала в кадр при свете дня. Ее вообще впервые удалось запечатлеть на видео меньше года назад, но ночью – зверек этот ведет ночной образ жизни. Летяга – краснокнижный зверек. Популяция летяг в Беларуси под угрозой из-за вырубки лесов и лесных дорог, которые разрезают территории, где обитают эти летучие белки.

Летяга -один из супергрызунов, которых в ходе инициативы «Хомяк, суслик и летяга: спасти супергрызунов!» разыскивала организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны». За нору хомяка даже обещали премии – 200 рублей тому, кто найдет место обитания хомяка и доказательства, что он там действительно живет.

Хомяка так и не нашли, премию никто не получил. Но в ходе проведения инициативы АПБ подготовила документы для передачи под охрану почти сотни мест обитания летяги и рябого суслика.

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А вот как выглядит хомяк, за нору которого обещаны 200 рублей. Очень симпатичный! Смотрите ЗДЕСЬ.