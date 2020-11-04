Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

«Мы не можем молчать!»: Около 200 сотрудников Большого театра Беларуси записали видеообращение

Сотрудники театра, солисты оперы и артисты балета, дирижеры, режиссеры, призвали руководство пересмотреть свое решение об увольнении коллег
Инна КОРСАК
КомментироватьОставить комментарий
Около 200 сотрудников Большого театра Беларуси выступили против увольнения своих коллег

Около 200 сотрудников Большого театра Беларуси выступили против увольнения своих коллег

Фото: Инна КОРСАК

Около 200 сотрудников Большого театра Беларуси, среди которых артисты балета, солисты оперы, дирижеры, режиссеры, записали видеообращение, в котором призвали руководство театра пересмотреть свое решение об увольнении коллег. Видео было опубликовано в телеграм-канале by_culture.

Напомним, что 28 октября стало известно о том, что из театра уволены солист оперы Илья Сильчуков, дирижер Андрей Галанов, концертмейстер Регина Саркисова, а также артисты оркестра Алла Джиган и Александра Потемина.

- Мы – артисты и сотрудники Большого театра Беларуси. Мы – семья, в которой нет лишних людей. Мы – не гайки, которые можно выкрутить, а затем выбросить. Мы – душа, сердце и голос театра. На данный момент наш коллектив обескровливают, вырывают из него незаменимых людей, наших коллег. Мы хотим заявить, что не согласны с решением руководства об увольнении солиста оперы Ильи Сильчукова, дирижера Андрея Галанова, концертмейстера Регины Саркисовой, а также артистов оркестра Аллы Джиган и Александры Потеминой, - говорят сотрудники театра в своем видеообращении.

Они также отмечают, что, утратив творческие силы, театр вынужден будет понести невосполнимые потери.

- Мы с горечью наблюдаем равнодушие со стороны вышестоящих лиц к коллективу Большого театра Беларуси, к судьбе работников культуры и искусства…Мы не можем оставаться в стороне от всего происходящего. Мы лишь хотим призвать к диалогу и взвешенным решениям. Мы не можем молчать, - подытожили сотрудники театра.

Культура