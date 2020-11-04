«Мы не можем молчать!»: Около 200 сотрудников Большого театра Беларуси записали видеообращение

Около 200 сотрудников Большого театра Беларуси выступили против увольнения своих коллег Фото: Инна КОРСАК

Около 200 сотрудников Большого театра Беларуси, среди которых артисты балета, солисты оперы, дирижеры, режиссеры, записали видеообращение, в котором призвали руководство театра пересмотреть свое решение об увольнении коллег. Видео было опубликовано в телеграм-канале by_culture.

Напомним, что 28 октября стало известно о том, что из театра уволены солист оперы Илья Сильчуков, дирижер Андрей Галанов, концертмейстер Регина Саркисова, а также артисты оркестра Алла Джиган и Александра Потемина.

- Мы – артисты и сотрудники Большого театра Беларуси. Мы – семья, в которой нет лишних людей. Мы – не гайки, которые можно выкрутить, а затем выбросить. Мы – душа, сердце и голос театра. На данный момент наш коллектив обескровливают, вырывают из него незаменимых людей, наших коллег. Мы хотим заявить, что не согласны с решением руководства об увольнении солиста оперы Ильи Сильчукова, дирижера Андрея Галанова, концертмейстера Регины Саркисовой, а также артистов оркестра Аллы Джиган и Александры Потеминой, - говорят сотрудники театра в своем видеообращении.

Они также отмечают, что, утратив творческие силы, театр вынужден будет понести невосполнимые потери.

- Мы с горечью наблюдаем равнодушие со стороны вышестоящих лиц к коллективу Большого театра Беларуси, к судьбе работников культуры и искусства…Мы не можем оставаться в стороне от всего происходящего. Мы лишь хотим призвать к диалогу и взвешенным решениям. Мы не можем молчать, - подытожили сотрудники театра.