Александр Лукашенко 6 ноября приедет на открытие новых станций в минском метрополитене

Лукашенко приедет 6 ноября на открытие новой ветки метро Фото: Инна КОРСАК

Александр Лукашенко в пятницу, 6 ноября, приедет на открытие новых станций в минском метрополитене. Будут запущены «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богущевича» и «Юбилейная». Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- В канун праздника 7 ноября –День Октябрьской революции, Александр Лукашенко откроет новую ветку метро – Зеленолужскую. За всю суверенную историю Беларуси метрополитен столицы прирастет на 18 станций. За этот период 10 станций были открыты как раз к 7 ноября, - написано в сообщении.

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