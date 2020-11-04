В одной из шахт «Беларуськалия» 4 ноября погиб рабочий

В одной из шахт «Беларуськалия» 6 ноября погиб рабочий. Фото: Sb.by

В одной из шахт предприятия «Беларуськалий» в среду, 4 ноября, погиб рабочий. Об этом сообщили в БелТА.

- Вечером 4 ноября один из рабочих выполнял работы по обслуживанию одной из установок в шахте. В процессе он мужчина получил травмы, которые были не совместимы с жизнью. Он погиб, - рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова

Она также добавила, что на данный момент в шахту спустился следователь, чтобы осмотреть место случившегося.

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