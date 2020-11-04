МВД: Задержан инженер одного из предприятий, который «сливал» в интернет данные сотрудников милиции

В МВД рассказали, что был задержан мужчина, который "сливал" в сеть данные сотрудников милиции Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что был задержан инженер одного из предприятий, который «сливал» в интернет данные сотрудников милиции. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства

- На 35-летнего мужчину смогли выйти сотрудники ГУБОПиК МВД. Он работает инженером в телекоммуникационной компании. У него есть доступ с паспортным данным, а также адресам и телефонам абонентов. Как рассказал мужчина, несколько месяц назад с ним связался неизвестный в мессенджере и попросил предоставить данные о тех людях, которые он ему пришлет. За данную услугу инженеру предложили вознаграждение, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она добавила, что за два месяца мужчина смог передать персональные данные 60 сотрудников милиции, среди которых представители ОМОНа, СК и других органов, а также членов их семей. По словам Чемодановой, после этого данные были размещены в телеграм-каналах.

Возбуждено уголовное дело.

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