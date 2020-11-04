В Жлобине во время акции протеста мужчина бросил в сотрудника милиции несколько бутылок и получил 4 года лишения свободы

Фото носит иллюстративный характер Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Жлобине во время акции протеста, которая проходила с 9 на 10 августа, мужчина бросил в сотрудника милиции несколько бутылок и получил 4 года лишения свободы. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Мужчина во время несанкционированного массового мероприятия находился в толпе, взял одну пластиковую и две стеклянных бутылки и бросил их поочередно в инспектора ГАИ. Одна из бутылок разбилась о голову сотрудника. Он получил травмы. Мужчина был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье за насилие в отношении сотрудника милиции, - сообщили в МВД.

Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сообщила, что в среду, 4 ноября, состоялся суд, который назначил 60-летнему мужчину 4 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также, в пользу пострадавшего сотрудника милиции было предписано взыскать с мужчины 1 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВД: Задержан инженер одного из предприятий, который «сливал» в интернет данные сотрудников милиции.

В ведомстве добавили, что за два месяца мужчина передал неизвестному человеку в мессенджере данные 60 сотрудников. (подробности)

МВД: Задержали мужчину, который за 43 рубля размахивал БЧБ-флагом на остановке.

А еще перед своей акцией протеста он выпивал. (подробности)