Александр Лукашенко и Владимир Путин созвонились 4 ноября. Они говорили около часа

Лукашенко и Путин созвонились 4 ноября Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор в среду, 4 ноября. Они разговаривали около часа. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- Лукашенко с Путиным обсудили ситуацию с коронавирусом вокруг Беларуси и России, а также внутри стран. Поднимался вопрос и о возможности организовать производство вакцины в Беларуси с использованием российских технологий и технологического процесса. Данную идею предложило Александр Лукашенко, а Путин его в этом поддержал, - написано в сообщении в телеграм-канале.

Лукашенко с Путиным, по информации «Пул Первого» обсудили также ситуацию в Литве, Польше, Украине и США. Лукашнко также рассказал президенту России о ситуации в Беларуси.

- Были в разговоре затронуты и актуальные вопросы внутренней повести Беларуси и России. Также обсудили перевалку белорусских товаров из порта Усть-Луга и вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством. Лукашенко с Путиным положили начало переговорам по поставкам газа и нефти в Беларуси в 2021 году. Они договорились, что будут действовать оперативно. Со стороны Лукашенко была озвучена также идея о возможности приобретения месторождения нефти на территории РФ. В этом его Путин также поддержал. Обсудили главы государств и завершение работ по включению первого энергоблока БелАЭС в Островце в энергосистему, - сообщили в «Пул Первого».

Напомним, что ранее Лукашенко и Путин созванивались 7 октября. Они обсуждали вопрос об открытии границ, ситуацию в Нагорном Карабахе. Лукашенко во время телефонного разговора лично поздравил Путина с днем рождения.

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