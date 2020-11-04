В Ляховичах в реке Ведьма утонула 24-летняя девушка. Она приехала в гости к знакомому

В Ляховичах в реке утонула молодая девушка Фото: Алеся ДОБЫШ

В Ляховичах в реке Ведьма утонула 24-летняя девушка. В районном отделе СК устанавливают причины произошедшего. Об этом сообщили в БелТА.

- В понедельник, 2 ноября, прохожий заметил в реке Ведьма тело человека и сразу позвонил в милицию. На место оперативно выехали сотрудники оперативно-следственной группы и спасатели. МЧС-ники извлекли тело молодой девушки из воды. Во время осмотра никаких видимых телесных повреждений обнаружено не было. Для того, чтобы установить причину смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, - сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По предварительной информации, удалось установить, что девушка приехала в Ляховичи из Кобрина к своему знакомому.

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