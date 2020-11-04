«Белорусы меняют пластинку»: Команда КВН из БГУ «Дети Тьюринга» выступила на «Голосящем КиВиНе»

Команда КВН "Дети Тьюринга" на "Голосящем КиВиНе" пошутила о ситуации в Беларуси. Фото: скриншот видео

Команда КВН из Белорусского государственного университета «Дети Тьюринга» выступила на «Голосящем Кивине». Они пошутили о ситуации в Беларуси. Выступление показали на российском Первом канале.

В своем выступлении ребята рассказали про пластинку, которую выбрали для своего выступления.

- Все наше выступление было про музыку. Мы начали его с того, что сами выбрали и поставили пластинку, в какой-то момент мы перестали ее замечать. Нам даже успело показаться, что она стала неотъемлимой частью нашего выступления. Но в конце она стала играть так громко, что голоса белорусов перестали слышать. Сейчас вы становитесь свидетелями исторического моменты… Белорусы меняют пластинку, - пошутили в своем выступлении ребята из команды.

В конце своего выступления ребята спели песню про ветер перемен.

Напомним, что команда КВН «Дети Тьюринга» отказались от участия в четвертьфинале Высшей лиги по причине того, что необходимо было ехать в Крым. У каждого из участников команды был свой сдерживающий фактор.

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